Un any més, a l’ABS l’Escala s’ha sumat als actes que se celebren arreu la comarca amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac i ha muntat una taula a l’entrada per sensibilitzar sobre els beneficis de no fumar. Durant la proposta, s’han intercanviat cigarretes per pomes que han estat una donació de Fruites Núria. Dimarts passat al matí, des de l’Hospital de Figueres, també es va oferir una sessió general per als professionals sobre tabac, a càrrec de la coordinadora de la Comissió Hospital Sense Fum i infermera de la Unitat de Pneumologia, Montse Adell. L’acte va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospital de Figueres.

Una altra de les activitats va consistir a muntar uns daus de cartró a les entrades de l’Hospital de Figueres, al centre sociosanitari Bernat Jaume i al CAP de l’Escala amb informació sobre els beneficis de deixar de fumar.