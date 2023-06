L'atur a la ciutat de Figueres continua disminuint i la ciutat lidera per segon mes consecutiu la reducció de l'atur a les comarques gironines. L'atur s'ha reduït en 95 persones respecte el mes anterior i actualment a la ciutat hi ha 2570 persones sense feina, fa un any hi havia 2821 persones a l’atur.

En aquest mes la reducció de l'atur a altres ciutats mitjanes de Catalunya ha estat per exemple: A Girona s'ha reduït en 38 persones, a Lloret de Mar, en 66 i a Olot s’ha incrementat en 36.