La platja i el litoral de Garbet, a Colera, ha estat l'escenari aquest cap de setmana d'una nova acció ambiental de voluntariat en el marc de la 7a Neteja de fons marins i platja promoguda per la xarxa estatal de Vigilantes Marinos, agrupació de la qual forma part l'associació Platges Netes de Llançà des de fa diverses temporades.

Hi han participat uns 50 voluntaris vinguts d'arreu de les comarques gironines, entre ells una quinzena de bussejadors entre els quals n'hi havia de l'associació Salt al Mar de Girona, amb en Carles Torras al capdavant, i l'associació AMar Project liderada per Maria Ugarte amb bussejadors vinguts de Manresa, Barcelona, Premià i Canet, la resta de la demarcació i Llançà.. Entre tots han recollit 460 quilograms de brossa de tota mena, molts de plàstics, burilles, papers, cartons, restes tèxtils i de rebuig i molt de vidre. De fons marí n'han extret una biga, un tros de tanca de formigó. L'anècdota de la jornada ha sigut un projectil trobat pels submarinistes, la qual cosa ha estat posada en coneixement de la Guardia Civil.

Després hi va haver un complet al pavelló municipal de Colera. "Volem donar les gràcies a l'Ajuntament del poble per ajudar-nos a portar a terme els nostres objectius, també a en Pere Garriga i la seva barca la Noll, a en Pau Calero per deixar-nos els seus caiacs com a suport pels submarinistes i a en Sergi de la Brigada Municipal de Colera per la seva implicació en l'acte final", diu Jesús Blanco, membre de Platges Netes. L'associació tanca ara les seves activitats fins al pròxim mes de setembre i "agraeix profundament la complicitat de totes les persones voluntàries que han fet possibles les activitats desenvolupades durant aquesta temporada".