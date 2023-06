La sala de plens del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acollir, el passat dimecres, una nova Taula de Formació i Ocupació Juvenil de l’Alt Empordà, espai coordinat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que té la voluntat d’apropar els joves al món laboral mitjançant la formació en temàtiques molt diverses.

Aquesta edició, centrada en la ciberseguretat i la Intel·ligència Artificial, va comptar amb la presència de dos professionals reconeguts en l’àmbit de les tecnologies i el món digital.

La primera ponència va ser a càrrec d’en Bruno Pérez Juncà, Pèrit Judicial Informàtic Forense que va exposar els riscos de les noves formes de d’interacció amb els mitjans digitals. Juncà va explicar que els usuaris s’han convertit en simples consumidors, amb l’amenaça que això comporta pel que fa a les escletxes de ciberseguretat, i va destacar la importància de la formació en l’àmbit tecnològic per evitar aquests perills tant a nivell personal com empresarial.

Seguidament Gerard Farrés, expert en Intel·ligència Artifical va evidenciar que les noves eines tecnològiques poden ser de gran utilitat en el treball amb infants i joves. La seva aplicació està guanyant rellevància en el món professional, i com va explicar Farrés, requereix de la prevenció d’usuaris i professionals per tal que els beneficis prevalguin sobre els possibles efectes adversos.

L’Àrea de Joventut del Consell Comarcal es va mostrar molt satisfeta amb l’assistència i participació de l’activitat, així ho va destacar el Vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Josep Maria Bernils: “Valorem molt positivament el desenvolupament de la jornada. Temes com la seguretat i la intel·ligència artificial ens preocupen. Per aquest motiu volem apropar als professionals del sector les eines i coneixements necessaris per fer front als reptes de futur en aquest i molts altres àmbits.”

La Taula de Formació i Ocupació Juvenil fomenta la orientació professional i dinamització juvenil, apropant els joves de la comarca a les noves possibilitats que ofereix un món laboral en expansió .