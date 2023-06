L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ultima les obres d’ampliació del dispensari d’Empuriabrava que es preveu que estiguin enllestides a principi del mes de juny. Aquests treballs s’han dut a terme a partir d’una proposta guanyadora dels pressupostos participatius i ha comptat amb un pressupost de 200.000 euros.

Segons el projecte, el dispensari s’ha ampliat al primer pis, «assolint dues sales noves i així si ve una emergència que pugui ser ben atesa, ja que fins ara el cap havia quedat obsolet quant a espais» destaca el regidor de Salut David Garre.

Per tal de poder accedir al segon pis, també s’ha instal·lat un ascensor. Igualment, s’han ampliat les instal·lacions del personal que treballa al CAP. «De moment no està planificat ampliar el servei de metge, exceptuant a l’estiu, que ja es fa un reforç a causa de l’increment de població que hi ha» assenyala Garre.