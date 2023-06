Endinsar-nos en bicicleta per la serra de l’Albera a l’Empordà és una magnífica aventura que els aficionats a les rutes no poden deixar escapar de fer-la en alguna ocasió. La ruta d’aquesta setmana està pensada especialment per a ciclistes una mica experts i amb experiència de fer rutes llargues, ja que es tracta d’un itinerari pensat per a cobrir en 9 hores i amb una dificultat de 3 sobre 3. Concretament, són 102 quilòmetres per una ruta que recorre una gran zona de l’Empordà.

A la web turística de Roses trobarem els detalls d’aquesta i altres rutes pensades per a fer en bicicleta. La d’aquesta setmana té com a dificultat afegida el desnivell de 1.200 metres que s’han de consumar. Segons consta a la descripció, la ruta «recorre una gran àrea de l’Alt Empordà: puja cap al nord, per la plana, a través de paisatges agrícoles i alguns pobles fins a arribar als contraforts dels Pirineus, al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera». Per aquest motiu, el paisatge que trobaran els participants està integrat per terrenys agrícoles i també per un important llegat del patrimoni monumental. Hi ha dos monuments que destaquen per sobre de tot: el monestir de Sant Quirze de Colera i el castell de Recasens. En aquest sentit, seguint la ruta ens expliquen que trobarem el majestuós monestir romànic i més endavant del trajecte el castell de Recasens, situat damunt d’una gran roca. El castell era un dels desitjos del pintor Salvador Dalí i durant un temps hi volia fer una intervenció en forma de pantalles que fessin soroll quan bufés la tramuntana.

L’itinerari és de tipus gravel i un cop superat el descens des de la part més elevada de la ruta cap a la plana encara tindrem temps de contemplar llocs i punts d’interès com Castelló d’Empúries, amb el seu gran parc natural dels Aiguamolls, o Peralada, la capital del vi empordanès.

Consells i precaucions

En aquest sentit, a la fitxa de la ruta trobarem especificats alguns consells i precaucions. Per exemple, s’adverteix que «baixant des del castell de Requesens s’ha de vigilar amb la velocitat que agafem, ja que la pista de terra fa giravolts tancats i podem trobar vehicles en sentit oposat al nostre». També cal prestar especial atenció als trams de la ruta que passen per nuclis urbans i més transitats. Per aquest motiu, es recomana seguir el camí proposat, ja que «encara que anem en bicicleta, eviteu passar per carrers amb accés exclusius per a veïns».

Finalment, un altre consell que cal tenir en compte en determinades estacions de l’any. «Sortint de Peralada, travessem el riu Llobregat d’Empordà. Estigueu alerta amb la força de l’aigua en dies de pluja o posteriors». Aquesta i altres rutes formen part de la proposta i l’oferta turística de BTT que trobarem a la web oficial de Turisme Roses.