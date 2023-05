L’Ajuntament de Llançà promou un any més que els alumnes de primària i secundària del municipi aprofitin la seva condició de vila marinera i puguin entrar en contacte amb els esports nàutics que es practiquen al poble. La setmana passada es va signar la renovació del conveni Maremar, «un acord que permet a part dels alumnes de l’escola Pompeu Fabra i de l’INS Llançà connectar i conèixer de primera mà alguns dels esports de mar que es practiquen a Llançà» assenyala l’alcaldessa Núria Escarpenter.

El conveni és una col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà, l’INS Llançà, l’Escola Pompeu Fabra, SK Kayak Escola de Piragüisme S.L. i Water Sports Llançà, S.L., per la realització d’esports nàutics i adreçat als alumnes de l’INS de Llançà de 3r de l’ESO, i als alumnes de l’Escola Pompeu Fabra que cursen 6è curs. Segons el regidor d’esports Stephane Juanola, «aquest nou conveni millorarà la dinamització dels esports nàutics entre els alumnes dels cursos seleccionats tant de l’INS com de l’Escola Pompeu Fabra de Llançà, fomentant la pràctica esportiva. Les activitats proposades són Kayak, Big Sup, Paddle surf i Windsurf» ha explicat.

Després de com s’ha desenvolupat el projecte els darrers anys, des de l’ajuntament i dels centres educatius es fa una valoració molt positiva, ja que tots els alumnes d’un curs concret tenen l’oportunitat de fer unes activitats durant unes hores i fer un tastet d’aquests esports: «Creiem molt oportú que els joves que venen a estudiar a Llançà tinguin coneixement d’aquests esports. L’Ajuntament aporta la part important de diners que es necessiten per sufragar les despeses i l’institut i l’escola també aporten una altra part que paguen les famílies».