Valorar els productes de l’Empordà

Gastronomia d’Origen és un projecte impulsat per l’Associació d’empresaris Roses- Cap de Creus que vol posar en valor els productes del territori empordanès i Roses. Així, «tots els que aposten per una cuina propera que fa honor al territori són benvinguts a convertir-se en un restaurant G’O », expliquen des de l’Associació.

En aquests moments trenta-dos establiments formen part d’aquesta iniciativa i tenen el segell Gastronomia d’Origen. Aquests ofereixen al client una bona qualitat gastronòmica, apostant pels productes locals i de proximitat. Aquesta distinció és atorgada per l’Associació d’Empresaris de Roses - Cap de Creus i consta de dues categories: cuina de mar i cuina de mercat depenent del tipus de producte amb el qual treballen. A més, hi ha una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d’excel·lència més elevat.

Per facilitar l’adherència dels establiments, des de l’Associació s’ha elaborat un llistat amb els productes que caldrà tenir en compte per obtenir el segell. Sobretot el peix de les confraries del territori, els vins i olis de la DO Empordà, però també la resta d’aliments que es produeixen a la comarca (carn, embotits, ous, làctics, verdures, hortalisses, fruites, pa, arròs, entre altres) fent especial incidència en els productes de temporada.

Sostenibilitat

El segell Gastronomia d’Origen és una actuació que fa uns anys que es promociona amb voluntat de garantir que els restaurants que han assolit aquest distintiu ofereixin al client una qualitat gastronòmica excel·lent, i alhora segueix la línia del segell de bones pràctiques sostenibles, Cuidem Roses. Ja que l’aposta dels restaurants pels productes locals i de proximitat és una bona pràctica més per reduir l’impacte ambiental.