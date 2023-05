El Club de Futbol Empuriabrava-Castelló té dos equips sèniors masculins (a Segona i a Tercera Catalana) i a partir de la propera temporada comptarà amb un primer equip femení federat. L'equip estarà entrenat per la tortosina Paula Segarra, amb passat al Sant Pere Pescador B femení i en equips masculins com l'Agullana, el Cistella i el Siurana. Lluís Tornabells serà el seu tècnic ajudant. El grup s'ha estat preparant les últimes setmanes i el dissabte passat va disputar un partit d'entrenament al Camp de Futbol Municipal Iñaki Fernández davant Les Preses. Entre les jugadores més veteranes de la plantilla hi ha Roser Baldoira, amb passat al Llers.

L'Empuriabrava-Castelló competirà a l’última categoria territorial, Segona Catalana, una competició que aquesta temporada ha acollit, com a equips altempordanesos, l’AE Roses i el CF Esplais, de Castelló d’Empúries. Tastet amb l’infantil femení L’Empuriabrava-Castelló, que té una desena de conjunts base, ja ha fet un primer tastet amb el femení aquesta temporada. Té en competició l'infantil, entrenat per Fran Gutiérrez i que aquest diumenge (11 h) finalitzarà la temporada de Segona Divisió al camp del Peralada. Aquest conjunt està situat en cinquena posició de la classificació de la segona fase de la temporada, per darrere del Base Roses, Peralada, Gerunda B i Penya Bons Aires.