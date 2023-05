Sònia Martínez, alcaldessa de la Jonquera des de l’any 2011, va presidir el seu últim ple com a alcaldessa ahir al vespre. En aquest darrer ple del mandat, Martínez va tenir l’oportunitat de dirigir unes paraules de comiat al plenari, tot agraint la tasca dels seus companys i companyes de govern i de l’oposició. “Com a alcaldessa he tingut el privilegi de compartir aquesta experiència amb un gran equip de regidors i regidores. Cada un del vosaltres heu aportat les vostres visions i perspectives polítiques, enriquint els nostres debats i decisions”, va relatar Martínez. “Vull expressar el meu sincer agraïment per la vostra participació activa i el vostre compromís en aquest mandat. Hem debatut idees, defensant les nostres posicions i, en aquest procés, hem construït una visió més completa i plural”, va afegir.

Durant el comiat, l’alcaldessa va qualificar aquests tres mandats consecutius com una “etapa llarga i meravellosa”. Al mateix temps va voler destacar especialment la complicitat que han forjat com a equip de govern. “Cada membre d’aquest equip ha aportat el seu coneixement, la seva experiència i el seu esforç per donar vida a les polítiques i projectes que han millorat la qualitat de vida dels jonquerencs i jonquerenques”. Martínez va dir que gràcies a aquesta actitud proactiva i gràcies a la complicitat que hi ha hagut entre ells han pogut afrontar els reptes sobrevinguts com ara la pandèmia, i altres desafiaments. Al final de la intervenció també va adreçar unes paraules d’agraïment a tot el personal de l’Ajuntament de la Jonquera. En aquest sentit, va destacar el seu “paper essencial en el funcionament de l’Ajuntament i en la prestació dels serveis a la ciutadania”. “Sense aquest treball constant, la implementació de les polítiques i els projectes que hem dut a terme no hauria estat possible”. Així, Sònia Martínez, va tancar els seus 12 anys de mandat, visiblement emocionada i amb la voluntat que la “vocació de servei públic continuï guiant els vostres passos en la pròxima etapa”.