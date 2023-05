Els científics han mostrat davant el Parlament Europeu la preocupació pels impactes de l’eòlica marina en els ecosistemes del Mediterrani. Josep Lloret, Doctor en Biologia i director de la Càtedra d’Oceans i Salut Humana de la UdG, va participar a la conferència “Sobre eólica marina : cap a un nou fracàs mediambiental?” celebrada aquest dimecres a l’Eurocambra on també hi van ser presents altres cientítics europeus i representants del sector pesquer espanyol i europeu que també van mostrar la seva indefensió davant l’eòlic marina.

Lloret, que forma part del grup de científics que va firmar el Manifest crític amb la instal.lació d’un macro parc eòlic al Golf de Roses, va fer servir el cas d'estudi d’aquest projecte per detallar les afectacions als ecosistemes marins i als recursos pesquers, tan els pelàgics (sardina, anxova, etc) pels canvis en les corrents marines i els vents que produeixen aquestes infraestructures, i que afecten la productivitat primària i el transport de larves dels peixos, com als bentònics (lluç, molla, etc) perquè les grans cadenes, ancles i cables afecten l'hàbitat marí que és el lloc d'alimentació o de posta de moltes espècies bentòniques.

També va destacar que la zona on es vol desenvolupar l'eòlica marina hi trobem fins a 10 àrees marines protegides (la majoria zones Natura 2000 definides per la Unió Europea), i dos vedats de pesca, entre els quals el vedat de pesca de Roses, que quedarà afectat pels parcs eòlics completament. A més, va remarcar que malgrat que en alguns estudis al mar del nord en determinades condicions (fons molt degradats per la pesca d'arrossegament industrial i fons molt homogenis de fans), les turbines poden fins i tot fer augmentar localment els recursos pesquers; però aquest no seria el cas del golf de roses, ja que justament els parcs eòlics marins es proposen a sobre d'un vedat de pesca que els pescadors van establir conjuntament amb l'administració per recuperar els recursos pesquers, concreamtent el lluç.

21 alcaldables es manifesten contraris al Macro Parc Eòlic Marí en un qüestionari dels opositors

Per altra banda, 21 candidats i candidates s’han manifesten contraris a la construcció d’un Macro parc eòlic marí en l’àmbit del Golf de Roses i la Badia de Pals, en un qüestionari impulsat per l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord amb l’objectiu que els ciutadans que han de votar el 28 de maig sàpiguen el posicionament dels alcaldables i les alcaldables de les poblacions afectades pels mega projectes d'eòlica marina i votin en conseqüència. La resta d’alcaldables a qui s’ha enviat el qüestionari, en concret 52, no han respost cap de les preguntes plantejades. Val a dir que cap dels candidats d’ERC, PSC i en Comú Podem han volgut contestar el qüestionari. De fet, des dels partits no van voler facilitar els correus electrònics dels seus candidats a l’Associació Stop Macro parc eòlic marí .

Els candidats que es manifesten contraris a la mega infraestructura són: Jaume Mach, de la CUP a Castelló d’Empúries; Fernando Fernández de Ciutadans a Castelló d’Empúries; Dolors Barceló, de Junts x Catalunya a Castelló d’Empúries; Agustí Ayats, de SOM Empuriabrava i Castelló; Jordi Colomí, d’UPM a Torroella de Montgrí; Jordi Roura, d’OTE-Amunt a Torroella de Montgrí; Jordi Cordon, de Compromís am Torroella i l’Estartit; Francesc Puig, de Junts x Catalunya a Torroella de Montgrí; Genís Dalmau, de l’Est-Tots x l’Empordà; Dolors Pons, de la CUP a Viladamat; Esteve Gironès de Junts per Saus, Camallera i Llampaies; Xavier Ballesta, de Gent de l’Escala; Jordi Roura, de Junts x Catalunya a l’Escala; Fèlix Llorens, de Gent del Poble de Roses; Sílvia Ripoll, de Junts x Roses; Robert Sunyer, de la CUP a Viladesens; Maite Selva, de Junts per Catalunya a Begur; Sergi Brull, de Junts x Catalunya a Pals; Xavier Frigola, de Fem Ventalló-AM; Vanessa Olmos d’Amunt Ventalló; i Pia Serinyana, de FEM a Cadaqués.

Stop Macro parc eòlic marí manté que es tracta d’un projecte que marcarà el futur de l’Empordà i que, si tira endavant, provocarà greus afectacions a la biodiversitat d’una de les zones més fràgils de la Mediterrània des del punt de vista ecològic, i també en les activitats que s’hi desenvolupen. L’Associació i l’entitat IAEDEN-Salvem l’Empordà han presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem, que ja ha estat admès a tràmit, per aturar la macro instal.lació.

El qüestionari es va enviar a tots els candidats i candidates dels 26 municipis gironins afectats pel macro parc eòlic marí. A banda de preguntar-los si estaven a favor o en contra de la instal·lació, que es planteja a la zona coneguda com a LEBA1 en el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM), també es demanava si en el programa electoral es posicionarien en contra del macro projecte. Aquí, la majoria dels alcaldables han respost afirmativament.

Pel que fa a la pregunta de si es comprometien a presentar, dins els primers sis mesos del mandat, una moció al Ple de l’Ajuntament demanant la paralització de qualsevol projecte fins a disposar dels resultats dels estudis científics que hores d’ara estan avaluant els impactes reals dels projectes, hi ha hagut unanimitat i tots els alcaldables que han respost ho han fet afirmativament.

D’altra banda, en el qüestionari es demanava si donarien suport a les accions promogudes per les entitats en oposició a l’aprovació i/o construcció del macro projecte, i aquí també totes les respostes, excepte una, han estat afirmatives.

Finalment, es demanava si el seu posicionament en contra es podria veure modificat en el cas que les empreses promotores ofereixin convenis econòmics al seu Ajuntament o avantatges en el preu de l’energia. I aquí tots els alcaldables han respost que no.

Les poblacions on cap dels alcaldables ha volgut contestar el qüestionari són: Sant Pere Pescador, l’Armentera, Vilopriu, Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter, Vilademuls, Bàscara, Torroella de Fluvià, Sant Miquel de Fluvià, Siurana d’Empordà, Garrigàs, Vilamalla, Palol de Revardit, Santa Llogaia d’Àlguema i Vilafant.