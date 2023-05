La secció tercera de l'Audiència de Girona ha condemnat una dona per haver estafat més de 400.000 euros a una empresa fent-se passar per una mercantil creditora i reclamant-li un deute inexistent. La dona tenia una mercantil a Castelló d'Empúries, que va fer passar per creditora de l'empresa estafada. Segons ha reconegut davant el tribunal, va emetre 21 factures a una empresa distribuïdora de verdures francesa, reclamant un deute de 404.247,17 euros. Ho va fer enviant una carta a nom del presumpte president de l'empresa creditora, segons indica l'acusació particular.

La carta va ser enviada el 14 de novembre de 2012, i l’empresa, creient que realment es tractava d’un deute adquirit amb un creditor. Així, va enviar la quantitat que li reclamava la processada el 20 de novembre del mateix any a una entitat bancària de Roses, on l’acusada hi tenia un compte.

Uns dies després va enviar els diners a diversos bancs xinesos en dues transferències de 296.685,46 euros i de 93.055,12 euros. També va treure uns 2.500 euros en efectiu. L’acusació particular posa de manifest que als extractes d’aquests comptes consten pagaments amb finalitats particulars. En aquest sentit, un informe pericial cal·ligràfic fet el 2016 per la Unitat Central de Documentoscòpia dels Mossos d’Esquadra durant la investigació del cas va determinar que la firma que apareix a les diverses ordres de transferències correspon a la processada.

Quan l’empresa va assabentar-se de l’estafa, va reclamar la cancel·lació de la transferència a l’entitat bancària, però només van poder aturar part de l’última transferència, pel qual va poder recuperar 92.988,12 euros. Per això, va presentar una querella per reclamar la devolució dels diners restants. Fins ara, la processada s'havia acollit al seu dret a no declarar, i la seva defensa en demanava l'absolució.

8 mesos de presó

Per aquests fets, la processada s'enfrontava a 9 anys de presó per un delicte agreujat d'estafa i un delicte continuat de falsedat en document mercantil. Després d'onze anys i diverses suspensions del judici, avui finalment el cas ha quedat tancat. Les parts s'han posat d'acord i han pactat una rebaixa de pena: 8 mesos de presó que no haurà de complir si no comet cap delicte durant dos anys i a canvi que pagui els 309.259 euros que la mercantil estafada no ha pogut recuperar. Això ha permès una rebaixa important de la pena que inicialment demanaven les acusacions.