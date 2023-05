Aquest dissabte va ser el darrer dia del Casal Puigmal. Aquest espai de lleure, que va començar el dia 18 de març, s’ha portat a terme durant 10 dissabtes de 15 a 18 hores, a l’IE El Bruel Empuriabrava.

El Casal Puigmal és un projecte que va dirigit a nens/es de 1r a 6è de primària on es fan diferents activitats lúdiques com tallers, sortides amb bicicleta, jocs esportius o gimcanes, entre altres. S’emmarca dins del Pla Educatiu d’Entorn i pretén que els nens i nenes disposin d’un espai lúdic i de lleure, on es contribueixi, a través del joc i del temps de lleure, a l’educació dels infants.

Enguany el casal ha tingut com a centre d’interès la seva pròpia volta al món, tenint en compte l’origen familiar de tots els i les participants en el casal. Cada dia han “visitat” un país per conèixer-ne les seves tradicions, costums i jocs.

Aquesta edició ha comptat amb 28 infants escolaritzats al municipi. El Casal Puigmal és una activitat molt consolidada al municipi amb molt bona valoració pels seus participants.