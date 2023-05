El diumenge 28 de maig, les eleccions municipals decidiran els governs dels ajuntaments pels quatre anys vinents i, durant la campanya electoral que s’inicia aquesta mateixa setmana, els mitjans de proximitat com el Setmanari de l’Alt Empordà jugaran un paper clau per informar de les diferents opcions en els 68 municipis de la comarca. Per aquest motiu, L'Empordà organitza al costat d’altres mitjans locals com Empordà TV, Ràdio l’Escala, Canal 10 Televisió, Ràdio Llançà i Ràdio Vilafant sis debats electorals a Figueres, Roses, Castelló d’Empúries, l’Escala, Llançà i Vilafant.

El primer serà el dilluns 15 de maig a Llançà, a dos quarts de vuit del vespre a la Casa de Cultura, organitzat per Empordà, Empordà TV, Ràdio Llançà, Col·legi d’Arquitectes de Girona Delegació de l’Alt Empordà i Col·legi de Periodistes. Dos dies més tard, el dimecres 17 de maig, serà el torn de Castelló d’Empúries (Convent de Santa Clara, a la mateixa hora) amb la participació d’Empordà, Empordà TV, Col·legi d’Arquitectes i Col·legi de Periodistes. El divendres 19 de maig, el Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant (19.30 h) serà l’escenari del debat de Vilafant organitzat per Ràdio Vilafant, aquest setmanari i Col·legi Arquitectes. La darrera setmana de campanya serà el torn de Figueres, dimarts 23 als Caputxins (19.30 h), en un debat organitzat per Empordà, Empordà TV, Ràdio Vilafant, Col·legi d’Arquitectes i Col·legi de Periodistes. El dimecres 24 se celebrarà el debat de Roses (Teatre Municipal, a la mateixa hora que la resta) amb Empordà TV, Setmanari de l’Alt Empordà, Col·legi d’Arquitectes i Col·legi de Periodistes. Finalment, el dijous 25 els debats de les eleccions municipals a l’Alt Empordà acabaran a l’Escala, a la Sala Polivalent Llar del Jubilat (19.30 hores), amb Ràdio l’Escala, Canal 10 Televisió, aquest setmanari i Col·legi d’Arquitectes. Tots els debats són oberts al públic amb prec de puntualitat.