L'Ajuntament de Figueres i els sindicats CCOO i Co.Bas han arribat a un acord que posa punt final en la vaga en el servei de recollida de residus que ha patit la ciutat de Figueres des del divendres 28 d'abril i al llarg de totes les Fires i Festes de la Santa Creu. L'acord l'ha anunciat l'alcaldessa Agnès Lladó en el ple d'aquest dilluns a la tarda, però no n'ha especificat els detalls.

L'entesa entre les dues parts arriba després d'onze dies de vaga i que, al llarg del darrer cap de setmana, empreses externes contractades per l'Ajuntament haguessin començat a recollir les deixalles dels carrers de Figueres.

Per part dels sindicats convocants, segons va informar l'agència ACN, el coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, l'acord està motivat perquè s'hauria aconseguit que es concretessin les condicions que tenen els treballadors de Fisersa que s'hi van integrar provinents d'Ecoserveis en la municipalització del servei. Al mateix temps, pel que fa als treballadors que continuen a Ecoserveis, s'hauria pactat un nou conveni que inclou millores salarials i de condicions laborals.

Dies de malestar a la ciutat

El final de la vaga acaba amb onze dies de molt malestar a la ciutat perquè el conflicte s'ha produït en plenes Fires i Festes de la Santa Creu amb Figueres plena de visitants. I, cal no oblidar-ho, just abans de l'inici de la campanya electoral per a les pròximes eleccions municipals. La setmana passada, tant l'alcaldessa Agnès Lladó com el vicealcalde Pere Casellas, varen tenir paraules molt dures contra els sindicats i els signants de la convocatòria de vaga a qui van denunciar als jutjats.

En un dels seus habituals vídeos per les xarxes, Casellas no amaga el seu empipament deixant que «ja estem veient quin és el tema, la resistència al canvi, controlar les borses de treball i putejar-nos a tots els ciutadans de Figueres per sortir-se amb la seva». «Continuem negociant, però no podem acceptar el que els convocants volen: tornar al model de neteja que no funciona on ells controlen les borses de treball. Eficiència, transparència i gestió pública», insistia Casellas.

Per la seva banda, avalada pel Departament de Salut, Agnès Lladó va firmar un decret d'emergència de risc per la salut davant la situació «d'insalubritat» als carrers de la ciutat. «La pudor és insuportable i també prolifera la presència d'insectes i rosegadors», va escriure l'alcaldessa al seu compte personal de Twitter.