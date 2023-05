Els gegants de Figueres han lluït més que mai en aquestes Fires i Festes de la Santa Creu. El motiu és que se n’han restaurat tres: la Justa, en Janet i en Pep Ventura.

Aquesta restauració ha anat a càrrec del taller Ventura & Hosta de Navata i ha consistit, en el cas de la Justa i en Janet, «en rascar la pintura i tapar o restaurar alguns desperfectes, sobretot a les corones, i tornar a pintar de nou», explica Agnès Figueres, presidenta dels Amics dels Gegants de Figueres. La presidenta afirma que «feia molts anys que no s’havien restaurat, concretament des de l’any 1987».

En el cas del gegant dedicat a Pep Ventura no «s’ha hagut de restaurar gaire, ja que és el més nou de tots», justifica Figueres.

Com a novetat respecte a restauracions anteriors, en aquesta ocasió s’ha emprat un vernís nou als ulls dels tres gegants que com diu la presidenta dels Amics dels Gegants de Figueres: «semblen vius, donant un efecte lluminós i brillant». A més, la roba d’aquestes tres figures ha passat per tintoreria, ja que «tenen anys i durant la pandèmia no es van airejar i la pols s’hi va acumular», exposa Agnès Figueres.

Des de la colla gegantera expliquen que «la intenció és fer totes les figures, però que per Santa Creu les volíem tenir totes». Després de Fires seguiran amb la restauració dels gegants Valeri i Indika i tots els capgrossos. D’aquests el més conegut és en Berruga i és dels que «li convé més passar pel taller, perquè té molts cops i parts despintades».

També es volen restaurar la Gala i en Dalí. En aquest cas, amb els Amics dels Museus Dalí es va escollir el taller del mestre geganter terrassenc Jordi Grau, el mateix que els va fer l’any 1999.

Tot i voler fer totes les figures, el Drac i el Bou hauran d’esperar perquè «encara no sabem si els podrem fer aquest any», diu la presidenta.

La nova junta fa un any

Aquesta restauració era un dels propòsits de la nova Junta dels Amics dels Gegants de Figueres quan van entrar-hi fa poc més d’un any. Agnès Figueres explica que «ens hi vam posar de manera imprevista i perquè no es perdessin els gegants de la ciutat».