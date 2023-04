En plenes Fires i Festes de la Santa Creu, Figueres està plena de contenidors que vessen a causa del cúmul de deixalles que s'hi ha acumulat des de divendres, quan va començar la vaga d'escombraries a la ciutat. La situació empitjora a mesura que passen les hores i s'agreuja per la coincidència amb la festa major; l'auge de visitants comporta també un augment de la generació d'escombraries i la falta de servei fa que la ciutat s'embruti de pressa. De moment, la negociació entre els sindicats convocants, Co.bas i CCOO, i les empreses Ecoserveis, que gestiona les escombraries, i Fisersa, que s'ocupa de la neteja viària i l'enllumenat, continua enquistada. Si no hi ha acord, està previst que s'allargui indefinidament.

Els sindicats reclamen un conveni "unitari" per tots els treballadors, però l'ajuntament avisa que la petició és "impossible d'aplicar" pel fet de ser dues empreses diferents i perquè el personal de la pública Fisersa acaba d'acceptar un conveni propi. A més, a través d'un comunicat emès aquest dissabte, els grups municipals de l'Ajuntament de Figueres rebutgen l'aturada que consideren "injustificada" i acusen els sindicats de causar "grans perjudicis econòmics i d'imatge a la ciutat" en plenes Fires i Festes de la Santa Creu. El coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, lamenta la situació i explica que no volen "perjudicar els comerços ni la ciutat" mentre assegura que el conflicte és "fàcil de resoldre" perquè la petició és que "tothom que fa la mateixa feina cobri el mateix". Girón detalla que l'adhesió a la vaga és alta i acusa l'ajuntament d'haver "vulnerat aquest dret contractant personal nou mentre dura l'aturada". Davant d'aquesta acusació, el consistori es defensa i assegura que "només s'ha contractat vuit persones addicionals per fer front a l'augment de deixalles d'aquests dies, com es fa cada any", a més d'un parell de camions de suport a la neteja viària.