La zona blava bonificada (zona B) de l'Escala funciona des d'aquesta setmana sense la necessitat de disposar de la targeta de resident. Només cal que la matrícula del vehicle estigui registrada a la base de dades de l'Ajuntament com a resident i el sistema la reconeixerà al introduir-la al parquímetre o a la app de la zona blava.

La zona bonificada permet que els residents a l'Escala (vehicles amb l'impost de circulació al municipi; un vehicle per titular que paga l'IBI a l'Escala -independentment del nombre de referències cadastrals-; o persones que poden justificar que tenen un contracte de treball de mínim dos mesos en una empresa local) puguin aparcar en aquests espais tot el dia per només mig euro (a l'hivern) o un euro (a l'estiu)

Fins ara era necessari anar renovant la targeta de resident. A partir d'aquesta setmana, però, el procediment s'ha simplificat per tal que aquesta ja no sigui necessària. Així, tots els vehicles pels quals es paga l'impost de circulació a l'Ajuntament de l'Escala, són reconeguts directament com a vehicle resident pel sistema, sense que l'usuari hagi de fer cap altra gestió. En la resta de circumstàncies (per IBI i per contracte de treball), cal que l'usuari entri una instància de forma electrònica o presencial comunicant quina és la matrícula del vehicle que vol introduir al sistema (només una per titular principal d'IBI o una per contracte). Només es pot canviar aquesta matrícula de referència un cop l'any i de forma motivada i en el cas de contracte laboral, continuarà renovar aquesta condició anualment.

Un cop la matricula ja està introduïda al sistema, quan aquesta es posa al parquímetre o a l'app Aparcare, aquest la reconeix com a resident i es paga, per tant, la tarifa reduïda a les zones blaves d'aparcament establertes com a bonificades. En aquest sentit, a l'hivern són zones bonificades la plaça Nova i la plaça de ca les Monges. A l'estiu, la plaça Nova deixa de ser bonificada i passa a ser zona blava convencional, però s'incorporen altres zones com a bonificades: Ronda del Pedró, plaça Catalunya, aparcament del carrer Naintré o carrer de Gràcia.

D'altra banda, aquest any l'aparcament municipal de l'avinguda Francesc Macià, tornarà a ser gratuït per als vehicles reconeguts com a residents.