L’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord , que aplega més d’una quarentena d’entitats de diferents àmbits, no atura la seva campanya per frenar la construcció d’un macro parc eòlic marí en l’àmbit del Golf de Roses i la Badia de Pals. En el marc de les properes eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig, l’Associació ha enviat un qüestionari als candidats i candidates que es presenten als propers comicis per saber la seva opinió sobre la mega infraestructura.

Aquesta associació manté que es tracta d’un projecte que marcarà el futur de l’Empordà i que, si tira endavant, provocarà greus afectacions a la biodiversitat d’una de les zones més fràgils de la Mediterrània des del punt de vista ecològic, i també en les activitats que s’hi desenvolupen. Per aquest motiu considera que els ciutadans que han de votar a les properes eleccions municipals han de saber el posicionament dels alcaldables i les alcaldables de les poblacions afectades pels mega projectes d'eòlica marina respecte a un tema clau per al futur de l'Empordà. El qüestionari s’ha enviat a tots els candidats i candidates dels 26 municipis gironins afectats pel macro parc eòlic marí. Al qüestionari se’ls pregunta si estan a favor o en contra de la instal·lació d’un macro parc eòlic marí en l’àmbit del Golf de Roses i la Badia de Pals, a la zona coneguda com a LEBA1 en el Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM). Aquí també s’hi inclou el PLEMCAT, el parc eòlic experimental impulsat per la Generalitat. També es demana si en el programa electoral es posicionarà en contra del macro parc eòlic marí. Una altre qüestió que es planteja als alcaldables és si es comprometen a presentar, dins els primers sis mesos del mandat, una moció al Ple de l’Ajuntament demanant la paralització de qualsevol projecte fins a disposar dels resultats dels estudis científics que hores d’ara estan avaluant els impactes reals d’un mega parc eòlic marí al Golf de Roses i la Badia de Pals. D’altra banda, es demana si donarien suport a les accions que promoguin les entitats en oposició a l’aprovació i/o construcció del macro projecte. I en el cas que respongui afirmativament a aquesta pregunta, es demana si donarien suport a qualsevol Iniciativa Legislativa Popular que pugui sorgir del territori en relació al macro parc eòlic marí. Finalment es demana si el seu posicionament en contra es podria veure modificat en el cas que les empreses promotores ofereixin convenis econòmics al seu Ajuntament o avantatges en el preu de l’energia. L’Associació els dona de termini per respondre fins el 15 de maig i els adverteix que, un cop finalitzat aquest termini i amb voluntat de transparència, farà públics els resultats del qüestionari, fins i tot el nom dels partits que no hagin respost. Val a dir que hi ha partits com ERC, Junts i PSC que no han volgut facilitat els correus electrònics dels seus candidats a l’Associació Stop Macro parc eòlic marí .