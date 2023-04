La Federació d’Associacions de Barris de Figueres (FABF) ha iniciat una nova etapa per a rellançar l’entitat com a referent de l’activisme veïnal i per concentrar esforços en l’objectiu final «de fer ciutat», segons la seva nova presidenta, Anna Vila Najac, que també ho és de l’Associació de l’Eixample des de fa anys.

Des de fa setmanes, la Junta Directiva que agrupa els membres de la Federació (Poblenou, Eixample, Olivar Gran, Juncària Parc Bosc, Habitatges del Parc, Turó Baix-Nova estació i Culubret), va estar treballant per a fer una reunió informativa amb la resta d’associacions de Figueres per a compartir el projecte. Finalment, el dimarts 18 d’abril, quasi totes les entitats van estar representades en una reunió que va tenir lloc a les instal·lacions del Molí de l’Anguila.

El renaixement de la FABF s’ha produït després d’una darrera etapa convulsa de l’entitat i els seus objectius superen les circumstàncies electorals del moment. «Estem treballant per aprofitar les inèrcies entre tots plegats. Volem que la Federació sigui una autèntica eina de col·laboració entre les associacions, que ens ajudi a mancomunar aspectes que no són menors, com ara les compres de material o les gestions burocràtiques. El primer acord que hem pres pot semblar banal, però no ho és, tindrem un calendari conjunt i consensuat de les festes de cada barri per a no coincidir», detalla Anna Vila.

Aquesta revifalla de la Federació ha estat ben vista per diferents representants de les Associacions de Veïns. Damunt la taula tenen altres reptes, un dels quals és estar ben representats en el desenvolupament de la divisió de la ciutat en districtes. Tanmateix, Anna Vila considera que «amb l’Ajuntament hauríem de treballar bé un plànol amb la divisió real de cada barri, és una eina que trobem a faltar per molts motius». També volen impulsar la relació econòmica amb l’Ajuntament «perquè les subvencions i els ajuts arribin quan han d’arribar i no amb retard», a més d’aconseguir «rejovenir les juntes de les entitats i donar un cop de mà a aquelles que estan adormides per a recuperar la seva vitalitat».

Una moció de confiança va destapar una crisi a l’entitat

El dissabte 10 de desembre de l’any passat, la plaça de l’Ajuntament de Figueres va acollir una manifestació ciutadana per a demanar més seguretat i millor convivència a la ciutat. Un crim al carrer Monturiol, ocorregut dies abans, va ser el desencadenant de l’acció. La mobilització va ser convocada, a títol personal, per Maria Carme Casellas. En tot moment es va destacar que l’acte no estava vinculat a cap entitat concreta, però el fet que Casellas estigués vinculada a la junta de l’Associació del Poblenou va desembocar en una forta polèmica dins de la Federació d’Associacions de Barris de Figueres (FABF), presidida aleshores per Miquel Torrent. L’enfrontament amb els representants de diverses entitats va acabar amb una moció de confiança, plantejada pel mateix Torrent, que va acabar perdent. El 20 de gener va presentar formalment la seva dimissió. Abans havia escrit a les xarxes socials de la FABF que aquesta quedava inactiva, però va fer un pas al costat cedint la gestió a la nova junta.