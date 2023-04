La candidatura Estimem Terrades-AM encapçalada per Lluís Blavi ha presentat l’equip i els eixos estratègics que vol treballar sota el lema Un poble que fa poble. «Volem un poble viu i amb futur», manifesta el candidat. La resta de membres de la llista són Elisabet Riera, Marc Pous, Josep Maria Martos, Mar Minobis, Miquel Garcia i Rocco Muraro.

Quant a les línies de treball, prioritzen dinamitzar La Societat com a punt neuràlgic del poble; anar més enllà de la cirera en l’aspecte cultural, fomentar que en el poble s’hi visqui bé i el respecte per la terra. També volen fer xarxa per ser més inclusius i solidaris, fomentar l’esport de base i la transparència municipal.

La candidatura aspira a ser «un relleu viable i engrescador» enfront la llarga etapa de set mandats del govern actual.