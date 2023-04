La Fundació Salut Empordà (FSE) ha posat en funcionament tres aparcaments amb carregador gratuïts per a patinets elèctrics a tres entrades de l'Hospital de Figueres: la Principal, la de l’Edifici Est i la de Consultes Externes. De moment, s’han col·locat tres mòduls de quatre places cadascun a mode de prova pilot i, en funció de l’ocupació que tinguin, s’estudiarà ampliar la seva capacitat o bé instal·lar més aparcaments a les altres entrades. La iniciativa busca fomentar la mobilitat sostenible entre pacients, usuaris i professionals i, també, donar resposta a l’auge dels VMP (vehicles de mobilitat personal).

Aquests pàrquings són estructures amb forma de guixeta que estan dissenyades no només per guardar els patinets amb seguretat sinó que també tenen la funció d’estació de càrrega de bateries. Són compatibles amb pràcticament tots els models de patinets que hi ha al mercat. A més, l’estructura compta amb un espai reservat per guardar el casc.

L’usuari té total autonomia per fer servir l’aparcament, ja que disposa d’un sistema senzill d’obertura i tancament per mitjà d’una clau numèrica personal, amb certificació de caixa forta.

Mobilitat sostenible

La instal·lació d’aquests aparcaments per a patinets elèctrics per a fomentar la mobilitat sostenible busca pal·liar l’impacte que l’activitat de la Fundació Salut Empordà té en el seu entorn derivada dels desplaçaments en vehicle privat, especialment sobre el medi ambient (qualitat de l’aire, contaminació acústica i atmosfèrica).

Cal tenir en compte que als edificis adjacents de l’Hospital de Figueres i del Centre Sociosanitari Bernat Jaume hi treballen gairebé mil professionals, dels quals prop d’un 40 % viuen a Figueres i els municipis de la rodalia. Als desplaçaments de totes aquestes persones fins als dos centres s’hi sumen els que fan diàriament usuaris, pacients, familiars i proveïdors.

En aquest sentit, des de fa quatre anys, l’entitat se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat, i des de fa dos impulsa una campanya de sensibilització conjuntament amb Fisersa, l’empresa plurimunicipal de serveis que gestiona el transport urbà a Figueres, amb l’objectiu de promocionar els desplaçaments sostenibles i una vida activa.