El veler de SEA Plastics ha visitat el port de Roses entre l’11 i el 14 d’abril, fent a la població una de les escales de la seva expedició dedicada a l’estudi dels microplàstics al medi marí. Durant la seva estada, en col·laboració amb Port de Roses, ha dut a terme una sessió formativa de sensibilització als alumnes de l’escola Prestige Idiomas.

L’associació SEA Plastics va ser fundada l’any 2016 per tres estudiants de l’escola francesa d’enginyeria AgroParisTech. Des de llavors, l’entitat organitza cada any expedicions pel Mediterrani per contribuir a la investigació de la contaminació produïda per microplàstics, en recull mostres científiques i realitza accions de conscienciació i sensibilització ambiental durant les escales que fa a diferents poblacions.

En el cas de Roses, aquesta acció educativa s’ha dut a terme amb alumnes de l’escola Prestige Idiomes del municipi, en el marc del programa de sensibilització dels certificats mediambiental ISO 14001, EMAS i Bandera Blava de Port de Roses.

L’equip d’investigadors està integrat per sis estudiants i un patró, dedicats enguany a l’estudi del transport i de la degradació de microplàstics per localització isotòpica. Els resultats de les seves investigacions proveiran les bases de dades a nivell mundial sobre com es disbribueixen i concentren els microplàstics a la Mediterrània.

Després de la seva estada a Roses, SEA Plastics prossegueix la seva ruta i farà escala als ports de Badalona i València, per desplaçar-se després fins a les illes Balears i Itàlia, des d’on reprendrà el viatge de tornada a França.