Entre el 21 d’abril i el 4 de juny, es podrà visitar a la Ciutadella de Roses la mostra itinerant ‘Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya’. L’exposició ha estat produïda per l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb motiu del reconeixement, el novembre de 2018, de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial per part de la UNESCO.

L’exposició és eminentment fotogràfica i s’estructura en diversos àmbits on s’explica què és la pedra seca, els tipus d’elements constructius que es poden aconseguir mitjançant aquesta tècnica, exemples de construccions de pedra seca declarades bé cultural d’interès nacional, construccions singulars de Catalunya, o la pedra seca dels diferents territoris de Catalunya, entre altres. La obertura de la mostra es farà el 21 d’abril a les 19 h i es podrà visitar gratuïtament fins al 4 de juny, de dimarts a diumenge, entre les 10 h i les 20 h.