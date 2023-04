Aquesta temporada la programació d’activitats del CAR Jove de Roses oferirà tallers d’iniciació al rocòdrom, de TikTok dance, de grafiti, de breakdance, de manualitats... a més de dos formacions per a la incorporació al món laboral i una excursió a Port Aventura. A l’estiu, tornen les propostes de lleure Estiu Jove i Aventura Jove, que es duran a terme els mesos de juliol i agost. Les inscripcions als casals d’estiu s’obren avui, dimarts 11 d’abril; a l’excursió a Port Aventura dijous 13 d’abril; i a les activitats i tallers de primavera al CAR, el proper dilluns 17 d’abril.

Tallers i activitats de primavera

El taller d'iniciació al Rocòdrom es durà a terme a la Pista Polivalent els dijous a la tarda i estarà dinamitzat per l’empresa especialitzada ‘El Xerpa del Montgrí’. El taller de Tik Tok estarà impartit per Gabriela Martin de l’Escola de dansa de Roses i permetrà als participants aprendre les coreografies de moda d’aquesta popular xarxa social. Per la seva part, els tallers de grafiti, de Breakdance i de Creative diy (manualitats) estaran dinamitzats per l’equip de personal de Joventut, mentre que es continua oferint els espais D-JOK i ping-pong, autogestionats pels i les joves, el Club de Lectura dels dimecres i la tarda Jove dels dissabtes.

Dins la programació de primavera es manté l’excursió anual a Port Aventura, que enguany es realitzarà el dissabte 13 de maig. Està adreçada a nois i noies a partir de 12 anys i les inscripcions s’inicien dijous 13 d’abril. Per últim, i dins del programa ‘Anem per feina’ destinat a la contractació juvenil per cobrir vacants laborals durant la temporada d’estiu al municipi, es realitzaran dos tallers formatius sobre com fer un currículum i com buscar feina a la nostra zona.

Les inscripcions (Excursió Port Aventura 13 d’abril, tallers i activitats 17 d’abril) es realitzaran presencialment al CAR Jove o bé per telèfon al 972 15 08 88.

Estiu Jove i Aventura Jove

A partir d’avui, 11 d’abril, s’obren les inscripcions per participar en els casals d’estiu que organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses: Estiu Jove i Aventura Jove. Es realitzaran al llarg de tot juliol i agost, estan destinades a joves nascuts entre 2007 i 2010 i tenen lloc als matins, de 9 a 13 h.

L’Estiu Jove es realitza al Car Jove de Roses i centra les seves activitats de lleure en tallers, manualitats, sortides, excursions, gimcanes... mentre que l’Aventura Jove, proposa activitats de caire més esportiu i enfocades a les possibilitats que ofereix el territori, amb activitats d’aventura en el medi natural.

Les inscripcions als casals d’estiu s’han obert avui, dimarts 11 d’abril, i es poden fer per Internet, les 24 h, a l’adreça web: inscripcions.roses.cat.