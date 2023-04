L'Estat ha publicat la resolució provisional dels fons Next Generation per a ajuntaments que volen reformar edificis públics amb criteris de sostenibilitat. A la demarcació de Girona els fons europeus repartiran 8,8 milions d'euros a set municipis gironins. Els consistoris hauran d'acabar els projectes abans del març del 2026.

L'Ajuntament de Blanes ha obtingut 1,72 milions per a la reforma integral de l'antiga escola Can Faust. En aquest edifici, el consistori vol convertir-lo en un centre de formació per donar noves oportunitats de futur.

Per altra banda, a Castelló d'Empúries, es destinaran 1,02 milions per a la reforma i ampliació de la sala municipal del Palau dels Comptes. A Ripoll, la subvenció europea arriba als 2,68 milions per a la reforma de l'edifici del Pla.

A Banyoles els fons europeus pagaran pràcticament tot el cost de la reforma de l'edifici Can Tarradas, que es convertirà en un centre d'art per exposar la col·lecció Gimferrer. En aquest cas, l'ajuntament rebrà 965.763 euros per reformar íntegrament l'edifici de l'any 1975, per tal d'adaptar-lo a la normativa vigent.

La reforma integral del mercat de Palamós comptarà amb una ajuda de 1,37 milions d'euros de fons europeus. Per altra banda, Quart comptarà amb 525.274 euros per rehabilitar l'edifici del Museu de la Terrissa com un nou centre cultural i Campdevànol ha aconseguit 497.983 euros per transformar el col·legi Pirineus com un alberg.