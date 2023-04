A finals de l’any passat, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries va adjudicar la licitació del projecte de videovigilància des dels Departaments d’Informàtica i Urbanisme, juntament amb la Policia Local.

Ahir, l’empresa adjudicatària, va començar la instal·lació de 76 càmeres amb lectors de matrícula i seguretat ciutadana, que serviran per controlar el trànsit de vehicles que entren i surten del nucli urbà, així com en alguns trams viaris específics. Un sistema que resultarà útil també per dissuadir la comissió de delictes contra el patrimoni i, en alguns casos, poder-los perseguir.

Està previst que les càmeres de videovigilància estiguin instal·lades i en ple funcionament abans d’aquest estiu.