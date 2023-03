Protecció Civil activa el Pla Alfa nivell 1 per risc d'incendi a tota la comarca de l'Alt Empordà, el que significa que el territori es troba en perill moderat o alt.

Per això, hi ha més vigilància per part dels Agents Rurals i que els Bombers estiguin molt amatents.

🔥 Es manté actiu el nivell 2️⃣ del #PlaAlfa a 2⃣9⃣ comarques de #Catalunya per perill alt d'incendi forestal.



⚠️ Cal extremar les precaucions!



📞 Si veieu una columna de fum, truqueu al @112! https://t.co/yZ6DiLcakl — Agents Rurals (@agentsruralscat) 31 de marzo de 2023

El mapa de perill d'incendi forestal del departament d'Acció Climàtica mostra que l'extrem nord de l'Alt Empordà és l'àrea amb el perill més alt.

Mapa de predicció de perill d'incendi forestal 31/03/2023 pic.twitter.com/pAHodKnf1g — Agents Rurals (@agentsruralscat) 31 de marzo de 2023

Les altes temperatures, la sequera i l'entrada de vent han suposat l'activació per part de Protecció Civil del pla Infocat en fase Prealerta per alt risc d'incendi a partir d'avui a la major part del territori de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana molta precaució.