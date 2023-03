El Port de Roses posa a disposició de la ciutadania un dipòsit d'aigua reciclada provinent de la depuradora per netejar embarcacions i un punt de captació d'aigua de mar per omplir piscines. Es tracta d'un servei gratuït que s'emmarca en l'actual context de sequera. L'any 2008, durant l'anterior episodi de manca de pluges, Port de Roses va ser capdavanter del ports esportius de Catalunya en la utilització d’aigua reciclada per a usos industrials. Com en aquella ocasió, s'ha tornat a contactar amb el Consorci de la Costa Brava, gestor de les estacions depuradores, per a l'aportació d’aigüa provinents de la fase terciària de l’EDAR, amb un tractament posterior per a evitar riscos sanitaris.

El Consorci Costa Brava Girona ofereix cisternes gratuïtes d'aigua regenerada als municipis davant l'episodi de sequera La instal·lació s’anomena "Cavallet Blau" i consta d’un dipòsit de polièster de 10.000 litres de capacitat. Incorpora un grup de pressió per impulsar l’aigua amb la força necessària per alimentar les mànegues. Està situada a l’entrada del port i és fàcilment accessible per a tot tipus d'embarcacions. El servei s'ofereix de forma gratuïta i funciona com alternativa al consum d’aigua potable que habitualment s’utilitza en cada punt d’amarratge, tot i que actualment està prohibit pel decret de sequera. L'altra mesura que ja està en funcionament és el punt de captació d'aigua de mar destinada a omplir piscines, a disposició de tota la ciutadania de forma gratuïta. Per fer-ne ús, només cal comunicar amb antelació a les oficines del Port -telefònicament o via correu electrònic- el dia i l'hora en què el camió-cuba hi accedirà per extreure l'aigua del mar.