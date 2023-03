El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ofereix cisternes d'aigua regenerada als municipis per mitigar els efectes de la sequera. Es pot fer servir per a usos no potables, com ara regar parcs i jardins o bé netejar carrers i equipaments. En virtut del convenir que el consorci té amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i davant la greu situació actual, aquest any l'ens aplicarà l'exempció de pagament de la captació d'aquesta aigua regenerada a través de cisternes. L'objectiu és "atendre el dèficit d'aigua" en aquells usos en què no sigui necessari fer-ne servir de potable. Principalment, als municipis del litoral i prelitoral "amb consums elevats i que, per tant, estan més exposats a les restriccions" per l'entrada en l'excepcionalitat.

Des de fa dues setmanes, Catalunya ha entrat en una fase d'excepcionalitat per la sequera extrema que està patint. La Generalitat de Catalunya ha aplicat restriccions en l'ús i el consum de l'aigua a la majoria del país per fer front a la situació. Entre altres mesures, ha prohibit el reg de zones verdes, públiques i privades, i ha limitat el d'arbres i plantes a una quantitat mínima en aquells municipis on s'ha decretat l'excepcionalitat.

Davant aquest escenari, el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha decidit aplicar l'any 2023 l'exempció del pagament de la captació d'aigua regenerada a través de cisternes, en virtut de l'acord de col·laboració que té subscrit amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per al finançament de l'explotació i el manteniment de les estacions de regeneració d'aigua (ERA) del seu àmbit.

La mesura ha de permetre atendre el dèficit d'aigua per a usos en què no és necessari que l'aigua sigui potable, que poden tenir els municipis del litoral i el prelitoral gironins amb consums elevats i que, per tant, estan més exposats a aquestes restriccions.

Principalment, la mesura ha de servir per cobrir la demanda d'usos que no requereixen una qualitat d'aigua potable, com, per exemple, regs en parcs i jardins, neteja viària i altres usos en l'obra pública, entre d'altres de naturalesa similar. Aquesta aigua no és apta, en canvi, per omplir piscines.

D'aquesta manera, l'aigua regenerada es posa a disposició d'aquests municipis de manera gratuïta, si bé els mitjans per dur a terme la captació i els costos derivats del servei, inclosos els desplaçaments, seguiran sent a càrrec dels usuaris. En aquest sentit, el Consorci d'Aigües està treballant amb els ajuntaments per trobar la manera més efectiva de fer-ne la distribució.

Tractament addicional

El procés de regeneració de l'aigua és un tractament addicional que s'aplica a l'aigua depurada per tal que assoleixi un nivell de qualitat adient perquè es pugui tornar a utilitzar. En el cas d'usos que no requereixen que l'aigua sigui potable, el component principal és el procés de desinfecció, que sol anar precedit de tractaments fisicoquímics que milloren l'eficàcia de la desinfecció.

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona disposa, en les seves divuit depuradores, de catorze estacions de regeneració d'aigua (ERA), que tenen sistemes de control que asseguren el manteniment de les condicions operatives adequades i de qualitat de l'aigua produïda. Són a Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, al SAC Empuriabrava, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Castell-Platja d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.

A més, també s'està treballant per instal·lar un sistema de desinfecció a la depuradora de Palamós, per facilitar l'aprofitament en els municipis que tracten les seves aigües en aquesta instal·lació.