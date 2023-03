Arriba el VI Fòrum de Viles Florides a Castelló d’Empúries a finals d’aquest mateix mes, el divendres 31 de març. L’acte de presentació es dugué a terme el dijous passat a l’Hort de Santa Clara. Tanmateix, les diverses intervencions van estar encapçalades per Mercè Martínez Martínez, presidenta de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya; Roger Parcerisas, responsable de promoció de Viles Florides, i Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries.

El Fòrum, un any més organitzat per Viles Florides i la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’adreça a personal tècnic i a totes les persones interessades en la gestió i millora dels espais enjardinats de l’entorn, amb una programació que s’allargarà tot el dia. Les ponències d’enguany seran diverses i s’emmarcaran en el projecte europeu LIFE medCLIFFS, a més de visitar la planta de compostatge i el passeig d’Empuriabrava, on s’explicaran els atractius d’ambdós espais. L’activitat continuarà amb un dinar a l’Hort del convent de Santa Clara i la jornada farà la seva cloenda amb la visita a l’Ecomuseu-Farinera i al Museu d’Història Medieval de la Cúria Presó (s. XIV).

Viles Florides és un moviment que promou la transformació de l’entorn dels pobles i les ciutats de Catalunya i Andorra, reivindicant la natura i el paisatge, a través de projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà. Per això, des del 2016 el poble ho defensa i, segons declara l’ajuntament, ha aportat moltes millores a la vila, de les quals li han valgut les 4 Flors d’Honor, el màxim reconeixement. Entre molts racons, en destaca l’enjardinament del passeig Marítim, únic al front marítim català. Les accions s’han executat sota el paraigua de la sostenibilitat. Encara que el darrer gran projecte aposta per la conscienciació social i el contacte amb la natura, a través d’horts comunitaris i ecològics, on es realitzen formacions i tallers d’horticultura, per a visites escolars.

La reducció, i en alguns casos, l’eliminació dels herbicides, en patis d’escoles o parcs infantils, ha afavorit la protecció dels espais verds, un dels objectius de Viles Florides.

Per la seva banda, Martínez exposà que el Fòrum es dedica a dotar de coneixements i bones pràctiques i ambdues són "una de les viles amb la màxima distinció atorgada pel jurat fins al moment". Parcerisas afirmà que "Castelló d’Empúries i Viles Florides és una relació perfecta". Finalment, Güell expressà satisfacció de formar part del moviment i la seva millora en l’entorn que "repercuteix de forma directa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes".