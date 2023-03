L'alcalde de Roses, Joan Plana, ha participat aquest matí de dimecres en la nostra trobada online on ha respost totes les preguntes que s'han rebut.

Entre els futurs projectes al municipi, un lector s'ha interessat (Jordi) per si s'arreglarà el passeig marítim entre el Ziggurat i el port esportiu. Plana creu que "seria molt senzill dir que sí, com han fet alguns partits en cada campanya electoral des de fa 20 anys (i sembla que encara ho fan ara!)" però diu que prefereix "ser honest". L'alcalde ha explicat que l'objectiu d'acabar el passeig marítim és compartit per tots els grups però que és un projecte que involucra a, com a mínim, tres institucions diferent. En aquest sentit, té clar que "qui vulgui vendre que pot garantir que el 2027 serà una realitat està enganyant (una vegada més), perquè no dependrà només d'ell".

