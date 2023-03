L’Ajuntament de l’Escala ha presentat un projecte de potenciació del turisme sostenible valorat en 4,5 milions d’euros a la darrera convocatòria dels fons europeus Next Generation. “L’Escala Mar d’Empúries sostenible” és una proposta composada per un total de 25 accions i que vol ser “un projecte transformador, amb una visió clara al voltant de la potenciació del patrimoni natural, històric i cultural i la posada en valor del seu aprofitament turístic sostenible, com a complement al sol i platja, i el seu gaudi durant tot l’any, contribuint a la desestacionalització turística del territori”, remarca la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç de l’Ajuntament de l’Escala, Marta Rodeja.

La proposta està dividida en els quatre eixos que marca la convocatòria de Destinacions Sostenibles dels fons Next Generation: Transició verda i sostenible . Amb projectes com la restauració mediambiental de l’entorn de la torre de Montgó, protecció del sistema dunar de les platges i reducció de plàstics d’un sol ús, entre d’altres.

Millora de l'eficiència energètica. Amb actuacions com la potenciació d'itineraris ciclables, promoure la mobilitat elèctrica i dotar d'energia verda el centre històric i comercial.

Transició digital. Amb propostes de senyalització intel·ligent, millora de la connectivitat, digitalització d'accés als recursos turístics o potenciació de l'oferta vinculada al projecte de suport al peix blau.

Competitivitat. Un àmbit que preveu projectes considerats clau per al municipi, com la millora de l'entorn i accés-aparcament al MAC-Empúries o el passeig Lluís Albert, complementat amb un pla de suport a activitats marítimes sense motor o la potenciació d'itineraris turístics a peu. "Es tracta d'actuacions que s'alineen perfectament amb la planificació estratègica de plans locals i supralocals existents, essent la majoria d'elles accions ja previstes i amb un elevat grau de maduració", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.