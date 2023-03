Aquest dissabte al matí es va celebrar una nova edició de la jornada educativa Vilafant Vila Educadora. En aquesta ocasió, els jocs de taula i la seva funció educativa van ser l'eix vertebral de la trobada. La jornada va comptar amb una xerrada participativa de Toni Viader, de la cooperativa gironina La Juganera, la presentació d'un projecte de joc de taula per part dels alumnes de l'escola Sol i Vent, un debat i, finalment, va acollir també els premis als estudiants excel·lents de Vilafant.

A la seva xerrada, Toni Viader va explicar la funció d'els jocs de taula a l'hora de treballar habilitats tant cognitives, com emocionals o socials. Viader va fer una xerrada participativa i va fer jugar el públic al ‘Time Line’, un joc que va utilitzar per tal d'ordenar cronològicament diferents jocs de taula. El conferenciant va afirmar que l’educació ha de servir per donar als infants les habilitats per aprendre decisions durant la vida, i que, per tant, els jocs són, precisament, un camp d’entrenament ideal per treballar la presa de decisions. Viader va explicar també la capacitat dels jocs per generar patrons pel cervell humà que, a la vegada, produeixen dopamina -l'hormona que genera felicitat.

Els alumnes de l’escola Sol i Vent van explicar com a l’escola treballen diferents aprenentatges utilitzant jocs a l’aula. Els i les estudiants van explicar l'elaboració i el funcionament d'el joc “Casa infectada”, amb el qual van guanyar el 3r premi del concurs Tísner de jocs en català.

Per tancar aquesta jornada, la comunitat educativa es va proposar respondre a la pregunta “Els jocs són una eina educativa?”. En aquesta taula rodona, es van escoltar les opinions de mestres i estudiants, però també de les famílies, d’una psicopedagoga i de l’associació vilafantenca Oci Ficció, dedicada a la divulgació dels jocs de taula. Els participants van coincidir en que els jocs de taula són una eina molt atractiva, que permet motivar i gaudir de l’aprenentatge.

Finalment, l'acte va aprofitar per premiar els estudiants excel·lents del poble. En aquesta jornada es van premiar aquells i aquelles estudiants que aquest any acaben l’etapa d’educació obligatòria a l’Institut de Vilafant. És la desena edició d’aquestes beques d'excel·lència, pensades per guardonar els estudiants amb millors notes. Aquest any, els estudiants premiats van ser Àlex Crespo, Irene Homet i Núria Puiggalí.

«Quan preparem aquesta jornada busquem aquella temàtica que resulti útil i respongui a les necessitats de la comunitat educativa, per això hem parlat amb els centres educatius del nostre municipi i finalment vam decidir centrar-nos, aquest any, en els jocs», va destacar la regidora d’educació Montse De La Llave. «Estem molt satisfets de com ha anat aquesta Vila Educadora, ja que hem pogut comprovar que els jocs ens aporten molts recursos per l’aprenentatge tant de grans com a petits», va afegir. L'alcaldessa Consol Cantenys, per la seva banda, va afirmar tenir «el compromís, any rere any, d’organitzar aquestes jornades que busquen reflexionar sobre diferents temes educatius i posar de relleu que entre tots eduquem».