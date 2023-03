Una quarta part dels fraus elèctrics gestionats per Endesa a la demarcació de Girona durant el 2022 es van generar a l’Alt Empordà i, d’aquests, un deu per cent corresponen a explotacions il·legals de marihuana, la principal xacra contra la qual actua la companyia per evitar les incidències de subministrament. En concret, Endesa va obrir 2.169 expedients a la província, 543 dels quals corresponen a l’Alt Empordà (25%). Tanmateix, 199 ho van ser per temes relacionats amb plantacions de marihuana, 21 de les quals van ser localitzades a la comarca (10,5%).

La companyia té obertes diferents línies de treball per combatre aquest frau elèctric, que és especialment accentuat a Figueres i Castelló d’Empúries. Entre els dos municipis, sumen 263 expedients, un 48,3% del total de l’Alt Empordà. A tota la comarca, hi va haver 21 casos vinculats a plantacions de droga. Les actuacions fetes han permès recuperar 6.273.465 kWh (2.553.664 kWh derivats de les explotacions de maria). Aquests «quilowatts fantasma», com se’ls anomena en aquest àmbit, marquen també la rellevància de les actuacions fetes en els diferents municipis –vegeu el gràfic adjunt–, ja que es poden arribar a donar casos com els de Vilamalla on dues connexions il·legals vinculades al conreu de marihuana han generat la quantitat més elevada de kWh recuperats en una sola població (619.770).

El frau elèctric té diversos orígens i objectius i «suposa un perjudici per a tota la societat, perquè es tradueix en un increment de la factura elèctrica del conjunt dels consumidors i posa en risc tant la seguretat com la qualitat del subministrament de la resta d’usuaris. Però, per damunt de tot, les connexions irregulars i manipulacions de la instal·lació elèctrica impliquen riscos importants per a la salut de la persona que les realitza i d’aquelles que l’envolten, ja que poden provocar incendis, electrocucions i descàrregues elèctriques», assenyala José Manuel Revuelta, director general d’Infraestructura i Xarxes d’Endesa.

En l’àmbit gironí, el nombre de quilowatts recuperats del conreu il·lícit el 2022 equival al consum de 8.848 llars prenent com a base el consum mitjà d’un habitatge de 3.500 kWh.

El problema és global, encara que s’accentua a l’Alt Empordà, com ho demostren les dades esmentades, a causa de la seva situació estratègica a la zona fronterera. Les confiscacions per part dels Mossos d’Esquadra i de les altres forces policials són constants i la col·laboració d’Endesa amb els cossos de seguretat és constant. Les dades del Ministeri indiquen que, des del 2015, les confiscacions de marihuana i plantes de cànnabis a Espanya han experimentat forts increments d’entre un 150 i un 305%, sobretot a partir del 2019. L’enquesta anual sobre drogues assenyala que el 2020 es van confiscar més d’1,7 milions de plantes de cànnabis (enfront de les 724.611 del 2016) i abans de tancar el 2021 aquesta xifra s’hauria superat amb escreix.

Segons les fonts consultades per l’Empordà de l’equip que lluita contra el frau elèctric per part d’Endesa «les incidències derivades de les plantacions il·legals de marihuana estan tenint un creixement exponencial i amb molta diferència respecte dels altres. A la demarcació de Girona i a tota la zona de l’Empordà, s’ha accentuat més que a la resta del país», apunten sense embuts.

Inspeccions i denúncies

Per a lluitar contra aquesta situació que acaba perjudicant directament a la resta d’usuaris, com passa des de fa molts de mesos als barris del Culubret i Sant Joan de Figueres, Endesa té previst incrementar el nombre d’inspectors que actuïn en el territori. Des de fa uns mesos, també ha potenciat els sistemes de denúncies anònimes. «Estem potenciant aquestes eines, ja existien fa temps, però temps enrere vam decidir incrementar el seu coneixement, sobretot en zones conflictives, per a fer veure a la gent que es pot alertar de casos sospitosos de manera anònima. Quan algú avisa d’un presumpte cas, portem a terme totes les passes per a verificar-ho i, si és positiu, actuem en conseqüència».

La tecnologia i el Big Data han entrat en joc

Durant molts anys, el frau elèctric es demostrava de manera empírica, a partir de talls de llum, creixements desmesurats de consum i evidències físiques en els comptadors i les instal·lacions. Ja fa temps que la tecnologia han entrat de ple en tot el sistema per a millorar la seva eficàcia i gestió. I també ho ha fet en la lluita contra el frau. Els especialistes d’Endesa expliquen d’on provenen les localitzacions dels fraus: «Les denúncies anònimes, d’entitats jurídiques o organismes oficials. Aquestes es comproven totes i normalment un terç d’elles són procedents. Una altra via són les avaries derivades de baixades de tensió, talls de llum en una barriada o en un polígon, les investigacions de les quals poden portar a la detecció d’un frau. Ara estem donant molta rellevància a l’ús del Big Data, estem sensoritzant les dades que estan al nostre abast aportant lògica a la intel·ligència artificial. A partir d’aquí fem campanyes més predictives, amb molt bones ràtios d’èxit a l’hora d’intervenir i aturar-ho», assenyalen.

Els responsables d’aquesta lluita reconeixen que, per part dels autors dels fraus, «cada cop hi ha més sofisticació, sobretot amb l’avanç de la domòtica i la digitalització dels subministraments. La tecnologia ens ha ajudat a aconseguir trobar més irregularitats, però també ha generat manipulacions més elaborades i difícils de detectar. Procurem anar sempre un pas per davant». Totes les plantacions de marihuana entren en un procés judicial d’inici, promogut per l’actuació policial, perquè solen anar associades a altres delictes, com ara tràfic de drogues, blanqueig de capitals o organització criminal. En altres casos, la primera acció d’Endesa «és comunicar al client o usuari final la irregularitat detectada. Si es paga o s’arriba a un acord, normalment el tema mai arriba a l’àmbit judicial. El problema és quan no hi ha entesa i, llavors, sí que se segueixen els tràmits previstos que poden arribar als jutjats». Les denúncies anònimes per sospita de frau es poden formalitzar per correu electrònic (anomalias@enel.com) o bé trucant al 800 760 220.