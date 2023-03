Cabanes ha celebrat el 8 de març, diada de la dona, amb tres activitats, una de les quals s’ha allargat dues setmanes. Han estat organitzades per l’Associació Cultural Els Potamolls.

El dia 10, en el marc del Club de Lectura, es va celebrar la presentació del llibre Las cuatro estaciones del Camino, de Sergi No, presentat pel seu germà Josep Maria No. L’autor va desgranar els aspectes més importants de l’obra, que té com a fil conductor el camí de Sant Jaume, fent incidència en el nucli essencial de la novel·la: una dona migrada, valenta i morta prematurament. L’obra està basada en fets reals.

El dissabte 11 es va fer un sopar al Centre Social, que va reunir una bona representació de dones.

Finalment, el dimecres 8 es va inaugurar l’exposició Maternitats, que ha restat oberta els caps de setmana fins aquest diumenge dia 19, a la sala El Sindicat. La mostra ha consistit en un important recull de fotografies, antigues i actuals, que la gent del poble ha aportat i que traspua tota la tendresa de la maternitat.