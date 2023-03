Familiars, amics i companys de l'escola Carmes Guasch i Darné han assistit, aquest divendres a la tarda, a l'estrena del mural que l'Ajuntament ha dedicat al nen Aarón Lorenzo Mirón, mort el febrer de l'any passat a conseqüència d'un atropellament a l'avinguda Salvador Dalí. L'obra pictòrica ha estat creada per l'artista Marta Bellvehí i conte el missatge: "Aarón, per més que bufi el vent, sempre hi seràs present". L'infant tenia set anys i li agradava anar amb patinet, un fet que ha quedat reflectit en el dibuix que el representa. L'alcaldessa Agnès Lladó ha lliurat una litografia de l'obra als pares.