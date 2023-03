Entre el divendres 3 i el dissabte 4 de març, tingueren lloc les II Jornades de conservació i aprofitament del mar, organitzades per la Fundació Alive. Tanmateix, el Maram i el Port de l’Escala aplegaren més de cent trenta persones en les diferents ponències, debats i activitats que es dugueren a terme el cap de setmana passat.

Les ponències, els debats i tallers científics comptaren amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Grup d’Acció Local Pesquer, conjuntament amb el Maram i el Port de l’Escala com a seu. El divendres s’acolliren fins a 15 ponències entre el matí i la tarda i el dissabte un parell més.

Així mateix, entre els temes de debat, destacaren l’estat i la funció de la praderia de Cymodea nodosa, a la badia de Roses; el projecte d’estudi de microplàstics al litoral per Surfing for Science; el projecte de seguiment de peixos anomenat ResMed o l’experiència del pla de cogestió de la sèpia. També, s’aprofità per posar sobre la taula el parc eòlic marí de la costa empordanesa, «l’eòlica marina no és d’interès general, i sí que ho és la conservació del medi», assegurà el doctor Rafael Sardà, investigador del Centre Superior d’Investigacions Científiques. D’altra banda, la presidenta de MedPan i patrona de la Fundació Alive, Puri Canals, recordà que «els ecosistemes marins són uns grans captadors de diòxid de carboni» i la seva destrucció implica corrompre’l.

Les jornades acolliren el divendres ponències referents a la recerca en l’àmbit marí, ciència ciutadana i divulgació, gestió pesquera, instal·lacions derivades de l’activitat humana i àrees marines protegides. I el dissabte es dugué a terme una sortida de pescadors recreatius amb la jornada vinculada al marcatge d’espècies, a més d’una descoberta del Gram de Roses, un taller infantil sobre taurons en què infants van poder veure i tocar taurons i, finalment una xerrada en continuïtat del seguiment de taurons a la Costa Brava, amb l’objectiu d’entendre l’espècie com «el manteniment de l’equilibri dels ecosistemes marins». La cloenda fou a càrrec de l’Associació Catalana de Pesca Responsable.