El 8 de març, la comarca de l’Alt Empordà torna a omplir-se de propostes reivindicatives per continuar lluitant per la igualtat. Conferències, tallers, sopars de dones, música, manifestacions per commemorar el Dia Internacional de la Dona. A Figueres, es duran a terme diversos actes durant tot el mes de març.

Per segon any, aquest dimecres dia vuit a les set de la tarda es farà una cadena feminista on pot assistir tothom, ja que els homes també són part de la lluita feminista per la igualtat. La cadena anirà de la Rambla Nova a la Rambla i estarà dividida en vuit trams. A cada un d’ells, hi haurà cartells feministes que podrà agafar cada participant i un cop formada es filmarà el vídeo. Està programat que a dos quarts de set comenci la manifestació fins a la placeta de baix de la Rambla, on es llegirà el manifest.

Les organitzadores de la cadena, l’Associació la Tribu, expliquen que: «Volíem una manifestació que no fos només anar a escoltar un manifest, sinó, que fos participativa. El simbolisme de la cadena és la unió de les nostres mans, per representar que si treballem junts, siguis qui siguis, vinguis d’on vinguis, tenim el poder de canviar les coses». En aquest sentit, destaquen que tots els canvis polítics i tota la política social comença per la lluita al carrer. Per altra banda, aquest any també llegirà el manifesta l’associació Dona Dóna, grup de suport a la lactància materna de l’Alt Empordà. «Esperem que en pròximes edicions s’animin a participar-hi altres entitats que treballen amb valors feministes. Perquè del que es tracta és de col·laborar tots plegats per aconseguir la igualtat», afirmen.

Les persones que hi vulguin participar es poden inscriure a través d’un formulari. Que trobareu a les xarxes socials o amb el codi QR que hi ha imprès en els cartells repartits per la ciutat. Avui dilluns sis de març hi ha un centenar de persones apuntades, però s’espera que hi hagi més assistència, l’any passat en total hi va haver uns 350 participants.

Nomenclàtor feminista

Un altre dels actes que es durà a terme i que es farà en diversos dies, el dia deu, onze i dotze de març, és el nomenclàtor feminista. La iniciativa consisteix a donar nom de dona a llocs que no en tenien per generar nous espais. En total s’inauguraran quatre places i un jardí.

«Per a cada dona es busca fer un acte que li faci justícia», declara l’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó. Per aquest motiu, a la plaça de Maria Perxés Santomà, es farà una lectura dels dietaris d’aquesta bibliotecària a càrrec de la Funcional Teatre el dia deu. El dia onze es fa una festa popular a la Placeta de Carmela Juárez, «es fa aquest esdeveniment perquè ella era una activista veïnal que va fer molt pel seu barri i pensem que un tipus d’acte així és el que més s’escau en aquest cas», explica Lladó. El dia dotze es farà una visita teatralitzada a la plaça Montserrat Minobis Puntonet, periodista i escriptora, a la placeta Mey Rahola de Falgàs, fotògrafa; a la placeta d’Ángeles Santos Torroella, pintora, i als jardins de Pilar Hera Trias, pedagoga i educadora.

En aquesta línia, l’equip de treball English Time Alt Empordà ha elaborat el projecte She deserves a street.

L’alumnat dels instituts Narcís Monturiol, La Salle Figueres, Cendrassos, Peralada, Vilafant, El Bruel-Empuriabrava i Centre Escolar Roses, han fet recerca i han descrit la importància d’aquestes dones i el perquè tenen carrers amb el seu nom a Figueres. També s’han proposat dones que podrien donar nom a carrers de municipis del voltant de la capital empordanesa. S’han proposat pobles que pràcticament no tenen cap carrer amb nom de dona.