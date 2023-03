Aquest cap de setmana, l'Escala ha acollit les segones jornades de conservació i aprofitament del mar organitzades per la Fundació Alive. El Maram i el Port de l'Escala han aplegat més de cent trenta persones en les diferents ponències, debats i activitats que s’han realitzat entre divendres i dissabte.

Fins a seixanta-cinc persones van anar seguint la primera jornada de divendres de forma presencial i prop d'una cinquantena en streaming. Entre els temes a debat que van ocupar les sessions van ser l'estat i la funció de la praderia de Cymodocea nodosa a la badia de Roses, el projecte de d’estudi de microplàstics al litoral, Surfing for Science, el projecte de seguiment de peixos anomenat ResMed o l'experiència del pla de cogestió de la sèpia i de la sonsera.

També hi va haver lloc pel debat sobre el parc eòlic marí de la costa empordanesa. El doctor Rafael Sardà, investigador del Centre Superior d’Investigacions Científiques, qui va manifestar que “la eòlica marina no és d’interès general, i sí que ho és la conservació del medi”, assegurant que la planificació de l’espai on es projecta la macro infraestructura també té singularitats i necessitats per a la seva protecció ambiental. En aquest sentit, Puri Canals, presidenta de MedPan i patrona de la Fundació Alive va recordar que els ecosistemes marins són uns “grans captadors de diòxid de carboni” i que amb la seva destrucció per a la instal·lació de la eòlica marina “es desvesteix un sant per vestir-ne un altre”.

Durant el matí del dissabte, els pescadors recreatiu de l’Associació Catalana de Pesca Responsable, han sortit a fer una jornada de marcatge científic d'espècies amb vint-i-cinc assistents, entre els quals, alguns dels científics, gestors i divulgadores que van estar presents a la jornada de divendres

Paral·lelament, al Maram, s’ha desenvolupat el taller infantil “El món dels taurons”, on una vintena de nens i nenes han pogut veure i tocar petits taurons, amb l’objectiu de donar a conèixer aspectes de la seva biologia i anatomia. El taller ha servit per canviar la percepció general d’aquests peixos, i passar de la por als taurons a entendre la importància del seu rol en el manteniment de l’equilibri dels ecosistemes marins.

Per acabar les jornades, l’Associació Catalana de Pesca Responsable ha valorat la jornada matinal i ha explicat la seva experiència en el marcatge de taurons i altres espècies.