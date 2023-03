L'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, ha sigut el convidat d'avui a la trobada online d'emporda.info.

En aquesta ocasió ha sorprès la poca participació sent una de les trobades amb menys preguntes formulades. Així i tot, l'alcalde hi ha dedicat temps a totes i ha pogut parlar sobre habitatge, obres públiques i la situació que es presenta amb les deu opcions que hi haurà a Castelló per governar el municipi després de les properes eleccions.

Llegeix en aquest enllaç com ha anat.