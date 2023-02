El Centre Cultural les Escoles de la Selva de Mar ha estat l’escenari escollit enguany per a acollir les vuitenes Jornades de presentació d’estudis del Parc Natural de Cap de Creus. En total, s’hi han presentat una dotzena de projectes i treballs que posen èmfasi en la rellevància de la biodiversitat de la qual és la primera reserva maritimoterrestre de Catalunya i les sinergies positives que produeixen els diferents treballs entre els científics que les elaboren, la qual cosa genera «xarxa de coneixement», segons el seu director, Ponç Feliu. Un coneixement que és de molta utilitat per a la gestió del parc en tots els seus àmbits.

Els assistents, més d’una vuitantena, van ser rebuts per l’alcalde de la Selva de Mar i membre de la junta rectora del parc, Joan Maria Roig, el qual va destacar la feina que s’està fent «per a protegir-lo i donar-lo a conèixer».

Bona part de les presentacions són estudis encarregats pel parc i altres pertanyen a treballs de fi carrera o de doctorat, com ha estat el cas de l’arquitecte colombià Ricardo Elías i el seu treball sobre les masies, un model a seguir per al canvi climàtic. La majoria de treballs han incidit en el seguiment de diversos aspectes de la fauna i la flora del parc, a més de la gestió del paisatge.

«Estem molt satisfets pel gran interès que genera el cap de Creus i el seu patrimoni natural, però sobretot per la gran quantitat i qualitat dels estudis, projectes i actuacions que entre el parc, altres institucions i persones a títol individual (ciència ciutadana) que es fan al parc. I justament les jornades tenen aquest objectiu, connectar les persones que se l’estimen i l’estudien, les persones que estan inquietes per conèixer-lo i per ajudar-nos a gestionar-lo i millorar-lo, i això ho volem promoure, establint una xarxa de persones il·lusionades, i que tinguin el nostre equip gestor del parc el referent», diu Ponç Feliu. El qual afegeix: «Volem que se sentin el parc com a seu i l’equip gestor com aliat en el treball per a millorar-lo. A les Jornades, hi havia tot l’equip tècnic del parc en bloc i tots junts (particulars, científics, tècnics del parc, institucions) som partícips del coneixement i la conservació d’aquest espai tan meravellós».

Les presentacions de les vuitenes Jornades

Projecte ResMed

Bernat Hereu.

Universitat de Barcelona.

Seguiment de la biodiversitat marina al PNCC

Bernat Hereu.

Universitat de Barcelona.

Actuacions de gestió dels hàbitats

Marina Comas.

Natura Montfred.

Seguiment de ropalòcers a la vall de Montjoi 2020-2022

Emma O’Dowd. Biòloga.

Inventari de pol·linitzadors

Jordi Artola. DORCUS.

El Cap de Creus i les seves masies: una reivindicació del paisatge productiu davant del canvi climàtic

Ricardo Elías Baracaldo.

Universitat Politècnica de Catalunya.

LIFE medCLIFFS: balanç del primer any de projecte

Neus Nualart. IBB-MCNB.

La flora protegida i amenaçada del parc

Sandra Saura. CREAF i UAB.

Nou projecte Life ECOREST i tancament de MITICAP i RESCAP

Andreu Santín. ICM-CSIC.

La ciència ciutadana a l’àmbit marí del parc

Eduard Marquès i Manel Ortega.

Monitoreig del tauró blau en aigües de Cap de Creus

Jordi Riera. SOTAMAR.

Relació entre l’activitat antròpica i la fauna a Cap de Creus

Cote Framis. UB.

Ponència informativa: Subvencions atorgades en el marc dels ajuts del parc

Xavier Vilabella. PNCC.