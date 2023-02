Noves crítiques al trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant

L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) s’ha sumat a les crítiques pel trasllat de l’estació de tren de Figueres a Vilafant, després que el govern de l’Estat anunciés que el projecte es licitarà aquest estiu amb el beneplàcit de tres dels partits que formen part del Govern de Figueres (la CUP ja se n’ha desmarcat). Els membres de l’associació, que anteriorment ja havien mostrat la seva disconformitat davant la possibilitat del trasllat, consideren que tenir l’estació als afores comportarà una pèrdua de viatgers, ja que serà molt menys còmode per als usuaris. A més, lamenten que s’ha optat per una solució que és «tècnicament difícil», ja que s’hauran de fer arribar les vies a Vilafant, i consideren que hi havia altres possibles solucions com un «soterrament en trinxera».

A través de les xarxes socials, la PTP qualifica de «mala notícia» l’anunci, per part de l’Estat, de la licitació de la redacció del projecte per traslladar l’estació de tren convencional de Figueres, actualment al centre de la capital altempordanesa, fins a Vilafant, amb l’objectiu de poder eliminar els passos a nivell que actualment travessen i divideixen la ciutat. En aquest sentit, des de l’associació consideren que la decisió «atempta directament contra el mode de transport que més aporta a la mobilitat sostenible». Segons indiquen, les experiències en altres ciutats demostren que traslladar les estacions cèntriques comporta una pèrdua de viatgers, i en el cas concret de Figueres, subratllen que el 60% dels usuaris de l’estació hi accedeixen directament caminant. «Amb el trasllat de l’estació fora de la ciutat, si han d’agafar un autobús d’enllaç, lligat a horaris i temps d’espera, segurament acabarant optant per anar en cotxe», adverteixen.

És per això que, «en un context d’emergència climàtica», no entenen «que es plantegin actuacions que desincentivin el transport públic». Des de la PTP consideren que, abans del trasllat de l’estació, hi havia altres alternatives per als problemes de permeabilitat que pateix actualment la ciutat de Figueres, com per exemple el soterrament «en trinxera»; és a dir, amb la via a un nivell inferior que el carrer però cobrint només els passos a nivell. D’aquesta manera, assenyalen, es podrien eliminar els passos a nivell i relligar la ciutat.

Trasllat "complex"

A més, des de l’associació assenyalen que, a nivell tècnic, el trasllat de l’estació a Vilafant és «més complex», ja que obliga a construir una nova variant amb un túnel a la zona del Castell, un viaducte per salvar el desnivell amb la zona agrícola i diverses obres de fàbrica per superar carreteres i zones inundables.

Per tot plegat, lamenten que el trasllat és una mesura «més difícil i més costosa», i que no mira ni per a l’usuari ni per al medi ambient. «Es tracta d’una mala notícia que demostra com és de necessari seguir reivindicant un transport públic de qualitat arreu del territori», apunten.

Per això, des de la plataforma asseguren que continuaran insistint -com vénen fent des de l’any 2021, quan el POUM va preveure ja el trasllat- en què existeixen «alternatives molt més beneficioses per a tothom».