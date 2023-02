L’Ajuntament de Roses està tramitant la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) que permetrà incorporar al municipi una àrea de reactivació econòmica de 26.385 m2, destinats a tallers i petites activitats industrials. Es tracta del sector denominat SUD-2, ubicat entre la carretera de les Arenes i el Rec Fondo. Aquest dimecres al vespre, l’alcalde, Joan Plana, i la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll, es van reunir amb els propietaris dels terrenys inclosos en el sector per presentar-los els detalls de la modificació urbanística i atendre les seves consultes.

L’àrea proposada per a la nova zona d’activitat econòmica ocupa una extensió de terrenys de més de 26 hectàrees de les 142 que integren sector el SUD-2, situat entre la zona esportiva i els equipaments de Mossos d’Esquadra i de l’institut Illa de Rodes. Un espai considerat idoni atesa la seva proximitat amb la trama urbana del centre de Roses, fet que permetrà un desenvolupament urbà continu i compacte, així com la convivència planificada entre activitats econòmiques -com ara tallers, serralleries, fusteries...- i habitatges.

El sector SUD-2, a més, dona compliment als usos marcats pel Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí aprovat per la comissió Territorial d’Urbanisme el passat any i permet tant l’ús industrial com el residencial i el comunitari. Concretament, de la superfície total del SUD-2, que és de 142.863 m2, es preveu destinar 26.385 m2 a usos industrials, 37.080 m2 a ús residencial (amb un total de 429 habitatges -128 d’ells d’habitatge social-) i 14.286 m2 a equipaments comunitaris, destinant la superfície sobrant a sistema viari i a espais lliures.

Alternativa a la zona industrial de la carretera de Vilajuïga

El POUM de Roses aprovat l’any 2010 preveia una zona industrial a la ctra. de Vilajuïga de 48.500 m2. L’anul·lació del mateix dictada l’any 2016, va comportar la consegüent desclassificació del sector, que retornà al seu estatus anterior de sòl no urbanitzable. Tot i la recent modificació de planejament que ha regularitzat la situació de les activitats implantades en el seu moment legalment en aquesta àrea, Roses no compta en l’actualitat amb la disposició de sòl industrial necessària per donar resposta a la demanda existent.

Actualment, el sostre que ocupen els tallers i activitats com ara fusteries, serralleries, etc, situats al centre de la vila -instal·lats majoritàriament en plantes baixes d’edificis residencials-, és d’uns 17.000 m2, mentre que el sòl destinat a ús industrial al municipi es limita a unes illes a l’avinguda Nord, actualment exhaurides i sense cap parcel·la per construir.

Aquesta insuficiència de sòl per a usos de petites indústries i activitats, ha motivat que el consistori hagi iniciat la modificació urbanística que posarà fi a aquesta necessitat, i que va presentar ahir als propietaris afectats.