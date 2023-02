El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ofert els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat i que es puguin reobrin els passos fronterers. El govern francès manté el tancament d'aquestes vies des del 2019 i ho justifica, entre altres motius, per l'alerta terrorista.

El president català considera que "no hi ha raons perquè segueixin tancats" i recorda que és una situació que "preocupa" els veïns que no poden fer servir aquestes vies de comunicació.

Per la seva banda, la presidenta de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Carole Delga, ha explicat que han demanat la reobertura com a Euroregió i ha reclamat que hi hagi "una circulació fluïda" entre les dues bandes dels Pirineus.