L'ONG Salut Empordà Cooperació, la branca solidària de la Fundació Salut Empordà, ajudarà aquest 2023 els habitants d'un poble rural del Senegal a tenir un consultori propi. El centre de salut s'aixecarà a Nianga Diéry, un poble on viuen unes 1.500 persones en nuclis molt disseminats. Actualment, han de desplaçar-se 25 quilòmetres quan necessiten un metge. El poble ja va començar a construir un consultori amb l'ajuda d'una entitat local, però l'obra es va quedar a mig fer per manca de recursos. Ara, Salut Empordà Cooperació (SEC) aportarà 16.000 euros per completar el consultori i dotar-lo de l'equipament mèdic necessari. Al Senegal, l'ONG figuerenca ja ha ajudat a construir un altre centre de salut al poble de Thillé Boubacar.

L'ONG a l'empara de la Fundació Salut Empordà engega aquest 2023 un nou projecte al Senegal. L'objectiu és acabar la construcció d'un centre de salut a Nianga Diéry, un municipi rural situat al departament de Podor. Actualment, en aquest poble no hi ha cap equipament per a l'atenció sanitària dels habitants.

Els mateixos veïns del municipi, amb l'ajuda de l'associació local Ngalanka, van començar a construir el consultori ara fa uns anys. Però després de fer-ne la pavimentació i els murs, l'obra es va quedar a mig fer per manca de recursos. Ara, gràcies al suport del SEC, el nou centre sanitari es farà realitat. Tindrà un punt de recepció, una sala d'espera, una consulta per a l'infermer amb lavabo intern, una sala d'hospitalització, una consulta de ginecologia i obstetrícia amb lavabo intern, una sala de parts, una altra de maternitat, farmàcia i lavabos públics.

"El centre de salut més proper a Nianga Diéry és el de Thillé Boubacar, que es troba a 25 quilòmetres; i des de Thillé Boubacar, l'hospital més proper és 40 quilòmetres", explica el president del SEC, Xavier Punset. "No són distàncies massa grans si ho mirem des d'un punt de vista europeu, però al Senegal sí que ho són; a Nianga Diéry no hi ha un transport que faciliti anar d'un poble a un altre, i la majoria dels seus 1.500 habitants viuen en nuclis molt disseminats", afegeix.

L'any passat, l'ONG empordanesa va fer els primers contactes amb les autoritats locals de Nianga Diéry per tirar endavant el projecte. I de fet, ja han aportat una hectàrea de terreny per construir-hi l'edifici. La mà d'obra la posaran els mateixos habitants del municipi, i els recursos humans -un infermer, una llevadora i personal auxiliar- els aportarà el Ministeri de Salut de Senegal.

Material i sessions formatives

Acabar de construir el consultori, però, és tan sols una primera fase d'un projecte de cooperació més ampli. Per enllestir l'obra, el SEC ha previst invertir-hi 16.000 euros de fons propis, que també permetran dotar-lo de material (com lliteres, cadires, matalassos, etc.).

El pas següent, un cop el centre de salut ja estigui en marxa, serà valorar-ne el funcionament. "Un cop haguem comprovat quines són les necessitats del dia a dia, al 2024 podrem ampliar les donacions de material, en aquest cas amb l'aportació d'esterilitzadors, ecògrafs i altres aparells mèdics", explica Punset. I precisa: "Aquestes donacions s'acompanyaran de sessions formatives al personal del centre de salut sobre el seu ús i les seves funcionalitats".

Des del 2017

La idea del SEC és fer possible que Nianga Diéry disposi d'un equipament de salut com el que han aconseguit habilitar a Thillé Boubacar. De fet, des del 2017, l'ONG ha estat treballant en aquesta zona del departament de Podor i, a banda de fer realitat un consultori a Thillé Boubacar, l'entitat ha fet donació de material divers: una autoclau, un ecògraf, un electrocardiògraf, un laboratori d'anàlisis clíniques, un DEA i diferent material mèdic i quirúrgic. "El projecte a Thillé Boubacar ha anat molt bé i, ara mateix, el personal ja és autosuficient", conclou Punset.