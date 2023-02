L'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha tornat a la trobada online d'emporda.info aquest dijous 9 de febrer. Els nostres lectors li han enviat una vintena de preguntes sobre obres públiques, els pressupostos de la Generalitat o mobilitat, entre d'altres.

Amb la proximitat de les eleccions municipals, un lector s'ha interessat per saber si Consol Cantenys es tornarà a presentar com a candidata, l'actual alcaldessa ha defugit assegurant que encara no ho té decidit.

Responent a una lectora (Sílvia), Cantenys ha declarat que el govern municipal té previst construir "una nova pastilla d'habitatges de lloguer assequible als camps d'en Fita Pineda", el que no pot dir encara - ha afegit - és dir el termini previst per fer-ho.

Llegeix totes les preguntes i respostes d'aquesta trobada digital aquí.