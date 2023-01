Amb un cens de 724 habitants i una població jove notable en relació a altres municipis pirinencs, Maçanet de Cabrenys té una identitat pròpia per la seva situació geogràfica. Aquest fet li dona un perfil especial com a poble de residència i com a destinació per a un tipus de turisme que busca tranquil·litat i natura.

L’estadística demogràfica de la joventut maçanetenca d’entre quinze i trenta anys és de setanta-set residents empadronats. Els que estan en edat formativa s’han de desplaçar diàriament o setmanalment als instituts o universitats de referència. Els que ja treballen i ho fan fora del municipi, també coneixen prou bé tots els revolts de la carretera GI-503 que comunica el poble amb l’N-II o França cap a Costoja.

És en el marc d’aquesta realitat d’accessibilitat geogràfica que l’Ajuntament i l’Associació Cultural i Juvenil el Catau, successora de la que portava el nom de la Barra d’en Rotllan, han consolidat administrativament la cessió d’un local com a discoteca i espai de lleure per als joves del municipi i per a aquells que hi passen els caps de setmana o les vacances.

Fa poques setmanes, l’alcaldessa, Mercè Bosch, i la presidenta de l’entitat, Maria Saguer, van signar el conveni d’ús dels baixos de l’edifici que porta el nom de l’exalcalde Miquel Barnadas i que es va remodelar el 2018. «Els joves en feien ús des de fa temps i ara hem tancat tot el tràmit burocràtic per a consolidar la cessió. No és un tema menor, aquest espai és molt utilitzat i aporta molta tranquil·litat a totes les parts, sobretot a les famílies dels més joves, ja que facilita que es quedin aquí els caps de setmana i no hagin de desplaçar-se lluny per a passar-s’ho bé», diu Bosch.

El Catau és una entitat referent del poble, participa en la majoria d’activitats que s’organitzen. «I volem anar a més, preparant coses noves. Estem molt contentes d’haver tancat el conveni amb l’Ajuntament. Aquest és un espai de trobada per a tots nosaltres, ens ho sentim molt nostre», afegeix Maria Saguer. El conveni també inclou la cessió del segon pis de can Viola per a ubicar-hi els temes administratius. Els joves del Catau gestionen la discoteca i amb els ingressos que obtenen poden tirar endavant les activitats que fan durant l’any. La presidenta té com a companys de junta Marc Puigmal (vicepresident), Nil Mancebo (tresorer), Berta Mancebo (secretària), Ivan García, Carla Carreras, Gènesis Mancebo, Joana Puigmal, Aina Aymamí i Paula Carreras