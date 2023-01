El regidor i portaveu d’ERC a Vilafant, Sergi Palomeras, ha estat nomenat nou director dels Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona, lloc que ocupava fins ara Albert Ballesta.

Aquest nou càrrec provoca la seva dimissió com a conseller al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. En el ple celebrat aquest dimarts va donar compte de la seva renúncia i en la seva intervenció va aprofitar per fer un discurs de comiat, repassant els dos mandats els quals ha format part de la institució comarcal. Tot seguit, els grups municipals presents al plenari van agrair a Palomeras la seva tasca com a conseller comarcal a l’oposició, que va cessar aquest dimarts al ple.

Des del Consell Comarcal ja s’ha comunicat l’existència de la vacant a l’Administració Electoral i a la Junta Electoral Central, que en els pròxims dies anunciarà el seu successor.

Des de 2005, Palomeras exerceix com a professor d’ensenyament secundari en l’especialitat de Geografia i Història. Funcionari de carrera des de 2009, actualment té destinació definitiva a l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres.

Des de 2014, Sergi Palomeras és membre del grup de treball Exili, Deportació i Holocaust de l’Alt Empordà i ha publicat diversos articles sobre la repressió franquista a Vilafant.