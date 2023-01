La Generalitat ha iniciat l'expropiació forçosa de l'estany de Vilaüt, situat dins la reserva natural integral dels Aiguamolls de l'Empordà. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha remarcat que és un pas important per recuperar aquest espai, que forma part d'un sistema d'estanys d'aigua dolça amb alts valors ecològics però que els darrers anys ha estat sec i no s'ha pogut reomplir per un desacord amb la propietat.

L’estany de Vilaüt està sec perquè no s’ha pogut inundar la reserva integral Barnadas ha explicat que han intentat comprar els terrenys i, també, han explorat l'opció de fer una permuta però no ha estat possible tancar cap acord. Per això, han resolt engegar aquest procediment per garantir el manteniment d'un paratge important com a zona d'alimentació i reproducció d'espècies amenaçades.